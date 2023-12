Uma mulher, que não teve a idade revelada, foi presa e indiciada por furto continuado. Ela é suspeita de ter retirado dinheiro da patroa do banco. A vítima de 70 anos é moradora de Itaobim, no Vale do Jequitinhonha.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita trabalha com a idosa. Há cerca de um mês, a vítima foi procurar o cartão do banco e não o encontrou. Desconfiada, foi até uma agência do banco e, ao pedir informações sobre a conta, descobriu que R$ 20 mil tinham sido retirados sem autorização dela.





Esse valor, segundo a PC, equivale a toda a economia que a idosa juntou ao longo da vida. Logo após descobrir o furto, foi até a delegacia e uma investigação foi iniciada.



De acordo com a PC, foi pedido acesso a todo extrato bancário da idosa e através da cronologia dos saques se chegou à suspeita. Ela pegou o cartão da patroa e durante os meses de outubro e novembro efetuou diversos saques.

Ela foi presa, suspeita do crime, e também indiciada por furto qualificado nesta segunda-feira (11/12). Agora, ela aguarda uma decisão do Poder Judiciário.