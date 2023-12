Dois irmãos, de 20 e 24 anos, morreram a tiros na madrugada desta segunda-feira (11/12), no bairro São Pedro, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um amigo das vítimas, de 26 anos, foi socorrido em estado grave.

Uma testemunha contou à Polícia Militar que estava com o trio dentro de um carro quando foram surpreendidos pelos disparos. Os quatro estavam em uma festa na região central da cidade e decidiram ir para um bar no bairro Veneza.

Na altura do bairro São Pedro, eles foram seguidos por um carro branco, que pareou o veículo e os suspeitos começaram a atirar. A testemunha, que namorava a vítima de 20 anos há quatro anos, conseguiu sair do carro e fugir.

Ela ainda alegou que o namorado e o irmão não tinham desavenças com ninguém.

A vítima de 20 anos morreu ao ser atingida duas vezes no braço. Já o homem de 24 anos foi baleado na nádega, nuca, rosto e axila. O amigo que estava dentro do carro foi socorrido para o Hospital São Judas Tadeu com perfurações no ombro direito e costas.

Ainda segundo a Polícia Militar, o carro usado pelos suspeitos, um Ford Ka, estava com placa clonada.

A perícia recolheu munições calibre 9mm. Uma quantia de dinheiro que estava no bolso de um dos irmãos foi entregue à testemunha, assim como os celulares das vítimas. A Polícia Civil investiga o caso.