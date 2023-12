Uma mulher de 48 anos foi estuprada no Parque Ecológico Carlos de Faria Tavares, no Bairro Vila Pinho, Região do Barreiro, em Belo Horizonte. O crime aconteceu na noite deste sábado (9/12).

A filha da vítima foi quem acionou a Polícia Militar. De acordo com ela, a mãe ligou chorando muito e aparentava ter bebido. Pediu para que a filha fosse até sua casa. A mulher disse que encontrou a mãe dormindo e resolveu dar um banho nela. Foi quando percebeu que a vítima estava com matos e galhos presos às roupas.

Perguntada sobre o ocorrido, a mãe teria dito que foi estuprada por um desconhecido que encontrou em um bar. O homem a teria levado para o parque e, depois de cometer a violência sexual, fugiu.

Os militares foram até o bar e conversaram com uma funcionária do local que confirmou que a mulher esteve lá com um homem. Eles teriam bebido três cervejas e foram embora. A funcionária disse que não tem acesso às câmeras do estabelecimento, apenas a proprietária, que não foi localizada. Até o momento, o suspeito não foi identificado.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Júlia Kubitschek e, em seguida, para o atendimento humanizado da Polícia Civil.