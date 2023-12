O stand up, do inglês comédia em pé, é um tipo de apresentação que vem atraindo cada vez mais espectadores. Foi com isso em mente que os três comediantes e amigos, Paulo Araújo, Stevan Gaipo e Raphael Araújo abriram o empreendimento que Paulo define como “o primeiro comedy club de Belo Horizonte”, o Copo Sujo Comedy Club. “Ele (o club) não abre para outras coisas, apenas quando tem shows de comédia, que é de terça a domingo”, explica. Para acompanhar as risadas, são vendidas no local também comidas e bebidas.

Localizado no número 616 da Rua dos Caetés, no Centro de Belo Horizonte, a ideia do comedy club surgiu para preencher um nicho no mercado belo-horizontino que ainda não era explorado. “Era uma coisa que a gente achava que devia ter acontecido há mais tempo. Porque as grandes metrópoles hoje têm esse tipo de empreendimento. Belo Horizonte estava ficando de fora, aí a gente tomou as rédeas e abriu lá no centro”, conta Paulo. O espaço inaugurado em junho deste ano é intimista tem ocupação máxima de 48 lugares o que, segundo o comediante, segue os padrões de outros comedy clubs ao redor do mundo.

Cada apresentação dura cerca de 1h30 e são feitas por comediantes locais e do Brasil todo. Paulo explica: “A gente tem um elenco de 50 comediantes belo-horizontinos, entre experientes e novatos. Tem pessoas de outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro.”, conta. Para garantir um lugar, é necessário a compra de ingressos online, que costumam custar por volta de 30 reais. De acordo com Paulo, apesar de recente, o empreendimento tem ficado bastante movimentado. “Foi muito além do que a gente esperava. Nossa expectativa era abrir o local e não sair no prejuízo, mas tem ido além disso. Chegamos a ficar 10 dias seguidos lotados, além do público bom, a gente vê vários comediantes de BH sendo inspirados também.”, conta. Neste final de semana, a casa recebeu o carioca Paulinho Serra na sexta-feira dia 8, o trio Rubens Ramalho, Diego Marias e Lelê Papel no sábado dia 9 e o próprio Paulo se apresenta hoje, os ingressos para a sessão de hoje podem ser obtidos através do Sympla.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Marcílio de Moraes



Nova linha de ônibus

atende o Zoológico

A Prefeitura de Belo Horizonte implantou, desde ontem, feriado municipal, a nova linha 646 (Estação Vilarinho / Zoológico, via Estação Venda Nova) melhorando o atendimento ao Zoológico aos domingos e feriados. A criação da nova linha atende às solicitações da comunidade para facilitar o acesso às estações Vilarinho e Venda Nova. Na nova linha os usuários vão pagar a tarifa de R$ 4,20, menor que a praticada na sublinha 64 (R$ 4,50) que faz o mesmo atendimento ao Zoológico aos domingos e feriados. Folhetos foram distribuídos nos ônibus e na região para informar aos passageiros. Confira os quadros de horários dentro dos ônibus ou on-line.

Hoteis registram 100%

de ocupação em BH

Pela primeira vez Belo Horizonte regitra 100% de ocupação da rede hoteleira entre o fim de novembro e início de dezembro. A abertura do Natal da Minieiridade, shows internacionais e a Feira Nacional de Artesanato impulsionaram a vinda de pessoas para a cidade. Foi o caso do administrador de empresas Bruno Gomes, que foi pego de surpresa quando chegou a BH na quarta-feira. Residente em Ouro Branco, na região Central do estado, ele não encontrou vaga nos diversos hotéis para os quais ligou. “Nunca tinha passado por coisa parecida aqui, todos os lugares que procurei estavam com 100% de lotação”, disse ele, que precisou recorrer a um amigo. “Da próxima vez, vou fazer reserva antecipada”, concluiu.



PBH é certificada por boa prática contra HIV

A Prefeitura de Belo Horizonte recebeu na sexta-feira, em Brasília, a certificação com o Selo Prata de Boas Práticas Rumo à Eliminação da Transmissão Vertical de HIV e com o Selo Bronze de Boas Práticas Rumo à Eliminação da Transmissão Vertical de Sífilis Congênita. O reconhecimento, concedido pelo Ministério da Saúde, tem validade de três anos. Para conter a contaminação vertical pelo HIV, que ocorre durante a gestação, parto ou amamentação, a Secretaria Municipal de Saúde adota uma série de ações. Nos últimos anos, mais de 90% das gestantes receberam a medicação antirretroviral durante o pré-natal. Entre as ações contínuas estão o acompanhamento das grávidas, realização de pelo menos seis consultas de pré-natal, testagem rápida, busca ativa e conscientização sobre o assunto.