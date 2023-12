Uma mulher, de 31 anos, e uma adolescente, de 13, quase foram carbonizadas por um homem, que é ex-companheiro da mulher e pai da garota, em Periquito, na região do Vale do Rio Doce.





De acordo com o boletim de ocorrência, mãe e filha estavam em uma praça na Região Central da cidade e encontraram com o homem, de 40 anos, que limpava um motor de barco.



Segundo o B.O, a mulher ajudou o ex-companheiro na limpeza e também a fechar uma vasilha de gasolina que estava com ele. Quando ela virou de costas, ele abriu a vasilha e jogou o combustível nela.

Na sequência, ele pegou um isqueiro e tentou acender próximo à mulher. No entanto, o equipamento falhou. Ela correu até uma moto e fugiu do local. Ele ainda jogou o isqueiro na direção dela, mas não acertou.

Na sequência, a filha foi até o pai e começou a repreendê-lo. No entanto, ela também tinha sido atingida com a gasolina. O pai, então, começou a ameaçar a garota, dizendo que também ia atear fogo nela. A menina, com medo, fugiu correndo em direção à casa onde mora.

Confessou

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem em um bar. Ele admitiu que jogou combustível na mulher e na filha. E justificou dizendo que não concorda com o novo relacionamento da ex e que não gosta que o atual frequente a casa dela, pois a filha dele mora lá.



Mesmo preso, ele disse para a ex: “Sorte sua que eu não consegui acender o isqueiro”. Na Delegacia, o delegado de plantão enviou o homem para o presídio e ele irá responder por tentativa de homicídio.



O caso será investigado pela Polícia Civil.