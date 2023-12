Um advogado da Grande BH ganhou um carro 0 km no maior concurso de cosplay da América Latina, no último domingo (3/12). O vencedor é Júlio César Augusto dos Santos, de 33 anos, que foi ao ‘Concurso Cosplay Master’ da Comic Con Experience (CCXP) fantasiado de Eivor, personagem do jogo Assassin's Creed Valhalla.



O interessante é que não foi a primeira vez que Júlio ganhou a premiação. “Eu sou bicampeão! Ganhei agora em 2023 e em 2018 com Link, protagonista de The Legend of Zelda”, conta o artista plástico. Ele afirma que desde pequeno era muito muito fã da cultura Geek e que ama vídeo game. "Além disso, sempre amei palco. E consegui atrelar tudo num hobby só", ressalta.

Júlio explica como funciona a pontuação, que é dividida em quatro categorias: melhor fantasia, criatividade, interpretação e destaque, aquele que é do voto do grupo. “Neste ano fiz um salto mortal na apresentação, isso chamou muita atenção e me ajudou muito”, ilustra.

Ainda não há previsão para receber o carro, avaliado em R$ 65 mil, mas Júlio César já sabe o que vai fazer com ele. “Vou vender o carro e investir em máquinas para me ajudar na produção das fantasias e também em um computador, que me ajude na edição de vídeos”, compartilha.

O advogado se vestiu como Eivor, personagem do jogo Assassin's Creed Valhalla Arquivo Pessoal/Reprodução



O advogado já ganhou outra competição de cosplay, em dupla, no ano de 2014. O prêmio foi uma viagem para o Japão. Júlio conta que é muito competitivo e gosta de participar destes concursos. Contudo, ele não poderá participar do 'Cosplay Master' 2024 já que a regra diz que o ganhador não pode concorrer no próximo ano. Assim, há outra premiação que ele vai aproveitar bastante no ano que vem. “Além do carro, eles dão de premiação os melhores ingressos da CCXP, que tem acesso aos artistas de fora, entrada adiantada, estacionamento privativo, lugar para comer e descansar”, diz.

Com esse currículo e experiência de anos, Júlio lista algumas dicas para aqueles que gostam de cosplay e sonham em ganhar uma competição de fantasia. “Pensar em uma ideia de show bem chamativa, porque eles olham muito isso. Levar o personagem com uma complexidade de fantasia, escolher aquele que você conhece bem, que se identifica e saber o que você está fazendo, porque não adianta levar uma fantasia elaborada se você não conhece o personagem”, termina.