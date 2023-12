Uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Municipal de Uberlândia vai investigar problemas no fornecimento de energia elétrica da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), no município do Triângulo Mineiro.

O requerimento com assinaturas suficientes foi apresentado nesta segunda-feira (4/12)à mesa diretora da casa legislativa de Uberlândia.

O autor do requerimento é o vereador Antônio Augusto - Queijinho (Cidadania), que se justifica pelas “inúmeras quedas de energia elétrica na cidade e também na zona rural da região, as quais estão causando grande desconforto e prejuízos a toda a população”.

O último caso foi no domingo (3/12), quando, entre 20h e 23h, bairros de Uberlândia ficaram sem energia após chuva registrada na cidade.

“Estive na zona rural e tenho atendido a zona urbana e ontem foi a gota d’água. Precisamos convocar a Cemig para entender o que está acontecendo. É aumento de consumo? O número de estações é suficiente? Queremos ouvir a Cemig para que ela traga explicações para passarmos para a população”, disse Queijinho.

O pedido precisava de nove assinaturas, ou seja, um terço dos 27 vereadores da Câmara, e até o fim da sessão desta segunda foram obtidas 12 assinaturas entre os parlamentares.

A leitura do requerimento vai acontecer nesta terça (5/12), como informou a presidência da Casa, e a partir daí serão escolhidos mais quatro vereadores para os cargos de presidência, relatoria e membros. Autor do requerimento, Queijinho já faz parte da comissão como membro, não podendo presidir nem relatar a CPI.

Cemig



Por meio de nota, a Cemig informou que não foi comunicada oficialmente sobre abertura de CPI pela Câmara Municipal de Uberlândia e ressaltou que "o fornecimento de energia no município de Uberlândia atende os indicadores e requisitos regulatórios estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, e trabalha incessantemente para manter os padrões técnicos com respeito à segurança de seus colaboradores e da população, levando uma energia de qualidade aos seus consumidores".

Sobre o apagão na noite de domingo, a empresa disse que a interrupção parcial no fornecimento de energia durou cerca de 30 minutos e que "após esse horário foram realizadas manobras necessárias para transferir o atendimento para outros circuitos. Durante a realização dessas manobras, necessárias para evitar interrupção de maior duração e abrangência, houve ocorrência de piques de energia para alguns clientes. A causa da interrupção parcial está em apuração".