Família desmente ter feito vaquinha no caso das vítimas do acidente que matou seis na BR-381

A família do médico Diego Tameirão, um dos mortos no acidente da Rodovia Fernão Dias (BR-381), na semana passada, publicou uma nota nas redes sociais esclarecendo que a família não está promovendo vaquinha eletrônica para fazer o translado dos corpos de quatro das vítimas. Em 27 de novembro, um caminhão carregado de minério bateu em 11 veículos e provocou a morte de seis pessoas.

Com o indício de golpe, a família promete “acionar judicialmente todos os responsáveis pela divulgação das informações falsas”.

O que aconteceu

Logo depois do acidente na BR-381, uma arte correu a internet com a foto da família, Diego, a mãe, Caroline e a filha e um número de duas chaves Pix.

Uma das pessoas detentoras das chaves teria entrado em contato com jornais pedindo a divulgação. Nas redes sociais, vários internautas entraram em contato com a mídia perguntando justamente qual era o Pix, pois queriam ajudar e contribuir com o translado da família Tameirão.

Várias pessoas teriam contribuído. Houve o anúncio de que a campanha foi encerrada, no entanto, a Polícia Civil deverá abrir uma investigação para tentar chegar ao que está caracterizado como uma ação de golpistas.