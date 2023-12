Um homem de 33 anos, denunciado por assassinar a própria filha, de 5, em Monte Santo de Minas, no Sul do estado, foi condenado a 33 anos de prisão em regime inicialmente fechado, informou o Ministério Público mineiro (MPMG) nesta sexta-feira (1º/12).



O crime ocorreu em 12 de janeiro deste ano. Na ocasião, o pai da criança ateou fogo ao corpo logo após matá-la. Por fim, ele tentou ocultar o assassinato enterrando a filha em local ermo do município.

Embora divulgada hoje, a sentença foi proferida em 23 de novembro, quando o homem recebeu a pena em decorrência de homicídio triplamente qualificado, além da ocultação e vilipêndio do cadáver.

O conselho de sentença considerou ainda que o assassinato ocorreu por motivo fútil e com emprego de tortura. Questionada, entre outros pontos, sobre a motivação e dinâmica do crime, a assessoria do MPMG não soube passar mais detalhes.



O número do processo também não foi informado, o que inviabilizou pedido de dados sobre o caso ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).