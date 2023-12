Chove em diversas regiões de BH nesta sexta-feira (1º/12). Registro feito no cruzamento entre as ruas Felipe dos Santos e São Paulo

Após Belo Horizonte registrar máxima de 34°C na tarde desta sexta-feira (1º/12), uma chuva despenca na capital em oito regionais. Segundo dados da Defesa Civil, divulgados às 19h49, nas regiões de Venda Nova e na Pampulha a chuva é classificada como “extremamente forte” e “forte”, respectivamente.



Já na parte Noroeste da capital, a precipitação é considerada “moderada”. Barreiro, Oeste, Centro-Sul, Leste e Nordeste são as localidades onde estava chovendo menos até o fechamento desta publicação.



Porém, às 20h16, a Defesa Civil emitiu outro comunicado informando que chovia fraco em todas as regionais da capital, exceto em Venda Nova, onde a chuva estava “extremamente forte”. “Em todas as regionais, persiste o tempo instável com chuva moderada a forte no decorrer desta hora”, disse o órgão.

Vale dizer que, no sábado (2/12), o tempo ficará nublado. Há chance de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais, especialmente a partir do fim da tarde. Os termômetros devem oscilar entre 19°C e 30°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 45%, à tarde.



Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.



Veja as recomendações da Defesa Civil



- Redobre a atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Caso note rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.



Acumulado de chuvas (mm) em novembro



Barreiro: 174,6 (74%)

Centro-Sul: 144,4 (61,2%)

Leste: 84,4 (35,8%)

Nordeste: 107 (45,3%)

Noroeste: 116,8 (49,5%)

Norte: 98,6 (41,8%)

Oeste: 140,6 (59,6%)

Pampulha: 124 (52,5%)

Venda Nova: 147,1 (62,3%)



Estação chuvosa na capital



Depois de anos de temporais arrastando carros e invadindo imóveis, Belo Horizonte entra na temporada chuvosa com a esperança de alívio diante do avanço de obras para conter a força das águas. Pelo menos cinco estruturas, em construção na cidade há quase dois anos, já têm potencial de impacto em seu principal objetivo, que é a contenção das cheias de ribeirões e córregos, avalia a prefeitura da capital.



