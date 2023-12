A Polícia Civil (PCMG) informou nesta sexta-feira (1º/12) que um homem de 40 anos foi preso na última quarta-feira (29/11) em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, suspeito de abusar sexualmente das enteadas de 14 e 15 anos.



As práticas libidinosas começaram há cerca de dois anos. Durante esse período, elas foram ameaçadas de morte caso contassem algo a alguém.



No entanto, o caso veio à tona depois que o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) recebeu uma denúncia sobre o que estaria acontecendo com as adolescentes.

Segundo a PCMG, uma representante do Creas flagrou o suspeito ameaçando uma das vítimas. O centro de referência, então, acionou a polícia, que, no mesmo dia, localizou o homem e o conduziu à delegacia, onde a prisão foi ratificada.



Um pedido de prisão preventiva foi encaminhado à Justiça. Também foi feito o pedido de medidas protetivas de urgência para as vítimas e a mãe delas.



A polícia não disse quem realizou a denúncia ao Creas e também não deu informações sobre a dinâmica do crime. Nesse sentido, as autoridades apenas relataram que o homem praticava “atos libidinosos”.



Minas tem aumento no registro de denúncias de estupro de vulnerável



Minas Gerais registrou aumento de 21,3% nos crimes de estupro contra vulneráveis no primeiro semestre de 2023. Comparado ao mesmo período do ano passado, os casos pularam de 1.304 para 1.582.



O número assustador sugere uma pergunta: este crescimento representa um aumento real de casos ou um aumento das denúncias? A resposta quanto a esse período específico ainda não é certa para nenhum dos lados, entretanto, especialistas avaliam que, ao longo dos anos, o assunto ganhou mais visibilidade, entendimento e, portanto, mais denúncias.



