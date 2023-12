Técnica em enfermagem denuncia que outra agressão já aconteceram no Centro de Saúde

Mais uma agressão registrada em um centro de saúde de Belo Horizonte. Desta vez, a vítima é uma técnica em enfermagem, que trabalha no Posto de Saúde do Bairro Alto Vera Cruz, na Rua General Osório, 959, na Região Leste de Belo Horizonte. A autora da agressão foi uma paciente.

O fato ocorreu no final da tarde de quinta-feira (30/11). Segundo a técnica em enfermagem, ela havia acabado de tirar sangue da paciente para um exame e estava usando um algodão para limpar o local, quando a paciente começou a reclamar que estaria saindo muito sangue.

“Ela disse que eu estava nervosa e, de repente, começou a me agredir”, conta a técnica em enfermagem. A profissional teve uma crise de choro e a agressora gritava que ela tinha de chorar, mesmo, pelo que tinha feito com ela.

Segundo a vítima, já houve uma agressão semelhante anteriormente, no mesmo posto de saúde. Ela diz que, na ocasião, não foram tomadas providências pelas autoridades.

Médico

No último dia 7 de novembro, um médico foi agredido por um lutador de MMA, no Posto de Saúde do Bairro Santa Amélia. O agressor teria ficado nervoso porque sua esposa não teria sido atendida. O suspeito está preso.