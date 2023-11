Um motorista foi surpreendido esta semana com uma ultrapassagem inusitada, em Guaxupé, no Sudoeste de Minas. Nas imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver uma mulher descendo em alta velocidade a avenida sentada em um carrinho de bebê e ultrapassando um carro.



Em determinado momento, ela quase bate em outros veículos, que precisam reduzir e atravessa uma rotatória sem parar. Um motorista chega a brincar “A preferência é tua, vai”, diz.

As pessoas que estão dentro do carro perguntam como a mulher vai frear, mas a “condutora” consegue parar no final da via, quando chega a um posto de gasolina. O motorista do carro gravou toda a cena

Ela desce do carrinho e brinca com os frentistas. O motorista se diverte com a situação. “Parou para abastecer”, fala.