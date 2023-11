Maioria das lojas sem luz se localiza na Rua Conceição Macedo Novaes. Cemig afirma que cenário é resultado de um transformador que explodiu no local.

Em plena Black Friday comerciantes do Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste de Belo Horizonte, reclamam da falta de luz em diversas lojas nesta sexta-feira (24/11). De acordo com os lojistas, os empreendimentos estão sem luz desde a tarde desta quinta-feira (23/11).

Rozana Rezende Abreu, dona de uma galeria com 20 lojas na Rua Conceição Macedo Novaes, afirma que, desde que a luz caiu, os comerciantes têm ligado na Cemig solicitando que a companhia vá até a rua verificar o que pode ter acontecido. “É uma falta de respeito com o comércio que a gente tem aqui. Já reclamaram lá e até agora nada, ninguém tá vendendo em plena Black Friday”, reclama.

Dona de um restaurante Renildes Noia também reclama da situação. "Ontem tive que ir embora mais cedo com a esperança que hoje ia voltar. Cheguei lá (no restaurante) e nada. Não consegui recuperar o trabalho que perdi ontem e ainda perdi uma geladeira cheia de produtos hoje", conta. Indignada, Renildes também afirma que a população já abriu vários chamados com a companhia de luz que não deu retorno.

A maioria das lojas que se encontram sem luz estão localizadas na Rua Conceição Macedo Novaes e, a falta de luz, está prejudicando as vendas e o armazenamento de alimentos no caso de restaurantes e sorveterias.

O que diz a Cemig?

Em nota, a companhia de luz afirmou que a situação é consequência da explosão de um transformador que atende os comércios locais e precisa ser substituído. De acordo com a empresa, uma equipe foi enviada para executar o serviço após o almoço, mas devido à grande quantidade de veículos estacionados próximos ao poste não foi possível estacionar o caminhão para que a troca do equipamento fosse feita com segurança.

"Dessa forma, uma outra equipe está se deslocando neste momento para o endereço, e uma nova tentativa de execução do serviço será feita, inclusive com apoio das autoridades de trânsito da capital.", afirma a nota.

A previsão dada para a companhia é de que, caso seja possível iniciar o serviço, a luz será restabelecida até as 21h de hoje.