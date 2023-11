A PUC Minas encaminhou um informativo aos alunos recomendando o retorno do uso de máscaras dentro da instituição a partir desta quinta-feira (23/11). No texto, a faculdade reconhece que a situação epidemiológica está sob controle, mesmo com o aumento de casos.

A decisão veio por meio do Comitê de Monitoramento do Coronavírus SMC/PUC Minas e esclarecida aos estudantes, no informe, como uma reação ao crescimento recente de casos de COVID-19 em Belo Horizonte. “O uso da máscara não é obrigatório, mas lembramos que diante do surgimento de sintomas gripais, recomendamos sua imediata utilização”, consta a nota.

A PUC Minas também relembra que em locais de serviços de saúde na capital mineira, o uso de máscaras é obrigatório desde 4 de março de 2023, em vigor da portaria SMSA/SUS-PBH de número 0107/2023.

“Reiteramos que, a despeito do aumento do número de casos, ainda vivemos uma situação epidemiológica de absoluto controle, mas cabe a cada um zelar para que todos possamos permanecer em segurança, adotando as medidas de prevenção ao contágio”, diz o texto.

A faculdade disponibilizou um FAQ sobre a COVID-19 no portal da instituição.