Um homem, de 35 anos, foi preso no início da noite dessa quarta-feira (22/11), em Araxá, no Alto Paranaíba, suspeito de agredir o sobrinho de apenas sete meses.

A denúncia foi feita pela mãe do bebê, de 32 anos, que é irmã do suspeito. Segundo ela, após fazer uso de bebida alcoólica, o homem, sem motivos, agrediu a vítima com um tapa no rosto.

Ainda conforme relato da mulher, o suposto crime praticado pelo homem causou uma discussão entre os irmãos, sendo que o homem teria ameaçado a irmã de agressão.

O homem foi abordado e detido pela PM de Araxá.

Ele foi levado para prestar depoimento ao delegado de plantão da Polícia Civil (PC) local.