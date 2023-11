Viaduto do Bairro Beatriz, na Via Expressa, onde aconteceu o assassinato

Um caminhoneiro, que trafegava pela Via Expressa, próximo ao trevo do Bairro Beatriz, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, tornou-se a única testemunha de um assassinato. A vítima é um homem, entre 20 e 30 anos, morto a golpes de facão às margens da via.

Era por volta de 3h, quando o caminheiro passava pelo local e viu dois homens correndo. O de trás tinha um facão na mão direita e o carregava com o braço direito erguido, como que se preparando para dar um golpe.

“Eles atravessaram a pista, na minha frente, correndo e quando chegaram no acostamento, um acertou o outro e fugiu, em seguida, no sentido de Betim”, disse o caminhoneiro.

Este estacionou o veículo e correu em direção à vítima Ao se aproximar viu uma grande poça de sangue e que o homem estava inerte. Foi quando entrou em contato com a Polícia Militar e o Samu.

Segundo o caminhoneiro, o agressor usava bermuda e boné, mas não soube informar as cores destes. Disse apenas que eram escuros. A polícia ainda não tem pistas do assassino, nem a motivação.

A esperança de se identificar o agressor está nas impressões digitais encontradas no facão, que foi deixado próximo ao corpo. Também foi achado um pino de cocaína no local. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Contagem.