A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou 3,6 toneladas de carne furtada na altura do km 597 da BR 381, em Carmópolis de Minas, na região Centro-Oeste de Minas, nessa terça-feira (21/11).

A recuperação aconteceu depois que a PRF foi acionada pela concessionária que administra a rodovia para atendimento a um engavetamento.

Os policiais constataram que um dos veículos envolvidos tinha placa clonada e queixa de furto registrada no dia 14 de novembro, na cidade de Contagem. O condutor do veículo fugiu antes da chegada dos agentes.

No compartimento de carga da carreta, os policiais encontraram cerca de 150 caixas de carnes diversas, totalizando um peso de 3,6 toneladas do produto, sem qualquer documentação fiscal.

Após contato com a Polícia Militar, foi constatado que as carnes foram furtadas de um veículo de carga que estava pernoitando no pátio de um posto de combustíveis, no km 685 da rodovia Fernão Dias, em Ribeirão Vermelho, no Sul de Minas.

Diante dos fatos, o veículo e a mercadoria foram apreendidos e encaminhados para a Polícia Judiciária em Carmópolis de Minas para os procedimentos legais pertinentes.