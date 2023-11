Funcionários responsáveis pelos registros da Copasa estão realizando um protesto nesta segunda-feira (20/11), no bairro Santo Antônio, região Centro-Sul de Belo Horizonte, por melhores condições de trabalho.

Os trabalhadores alegam que estão recebendo o salário pela metade, além de não terem uniforme, bonés ou água fornecidos para o trabalho. Segundo a leiturista Emiliane Mainart, nem protetor solar é oferecido pela FIMM, empresa contratada pela Copasa. “Retiraram todos nossos benefícios”, diz.

Emiliane conta que, somente no último mês,19 funcionários pediram demissão por não aguentar a situação. Outro leiturista, que não quis se identificar, afirmou que recebeu um salário de R$ 271,64, metade do que era para ser pago.

Funcionário mostrando o comprovante de pagamento Leandro Couri/EM/D.A.Press



“Tive que trabalhar arcando com o meu bolso. Paguei passagem e alimentação com meu cartão de crédito, ao todo deu mais ou menos, juntando o que eu já tinha gastado antes, uns R$ 300 e poucos a fatura. No dia de receber, eles me mandaram apenas um depósito de R$ 271 e esse dinheiro eu não conseguia pagar nem o cartão que eu gastei para ir trabalhar. Basicamente paguei para trabalhar”.

Outra manifestação está programada para ocorrer nesta terça-feira (21/11), às 8h, na Rua Doutor Pedro Ruela, Letícia, região de Venda Nova, onde haverá uma reunião com representantes da Copasa.

COPASA



A empresa enviou nota ao Estado de Minas sobre a situação. Leia na íntegra.

A Copasa informa que, nesta segunda-feira (20/11), foram recebidos na sede da Companhia representantes dos empregados do Consórcio Apuração Minas Gerais, responsável pelo contrato de Modernização e Execução da Leitura e entrega de contas na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Na ocasião, foram apresentadas e acolhidas suas demandas, que estão em análise pela Companhia, para serem tratadas junto aos gestores do Consórcio, de modo a promover a mediação entre as necessidades das partes.

A Copasa ressalta que estão sendo tomadas todas as medidas para resguardar a execução regular das leituras e entrega de contas, conforme calendário de faturamento.