Protesto acontece no ponto final da linha 9030, no bairro Castanheiras

Moradores e usuários do transporte público do bairro Castanheiras, na Região Leste de Belo Horizonte, fazem um protesto na manhã desta segunda-feira (13/11) por melhorias nos ônibus que atendem a região.

A maior queixa é na linha 9030, que faz o trajeto bairro Castanheiras até o Centro da capital. Segundo os moradores, os veículos andam sujos e quebram o tempo todo. A linha ainda percorre parte do trecho em estrada de terra.



O protesto acontece no ponto final do ônibus, no bairro Castanheiras, limite de BH com Sabará. Nenhum veículo está saindo do local.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que tem adotado medidas, junto à concessionária responsável, para a implementação de melhorias operacionais. Desde julho deste ano, o quadro de horários da linha passou por ajustes, e foram incluídas quatro novas viagens diárias, elevando a oferta para 49 viagens por dia útil.

"Entretanto, é crucial destacar que a linha 9030 é a única do sistema que possui um itinerário de quase 2km em estrada de terra, totalmente situado no município de Sabará. A ausência de pavimentação compromete não apenas a operação, mas também afeta significativamente as condições dos veículos que atendem essa rota."

Agentes da BHTrans e da Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob) têm feito fiscalizações frequentes na linha 9030. Veículos encontrados em situação irregular estão sujeitos a autuações, e, se necessário, a autorização de tráfego é recolhida.

"Ressaltamos que a responsabilidade pela condição dos veículos, manutenção e limpeza é de responsabilidade da concessionária. Reiteramos nosso compromisso em buscar soluções efetivas para aprimorar a qualidade do serviço oferecido aos usuários da linha 9030, mantendo o diálogo constante com a concessionária e também com a população."

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Sabará e com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra) e aguarda retorno.