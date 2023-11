Um homem de 48 anos foi preso suspeito de esfaquear a companheira, de 42, na noite desse domingo (12/11), no bairro Bela Vista, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Uma testemunha escutou os gritos de socorro da vítima, que tinha um ferimento na região do pescoço. A mulher foi levada para a UPA de Betim com duas facadas no pescoço, duas na mão esquerda e duas nas costas. Ela segue em observação.

Em conversa com a Polícia Militar, a vítima contou que tem um relacionamento amoroso com o suspeito há oito meses. A mulher também disse que, na semana passada, o suspeito quebrou o seu celular durante uma crise de ciúmes.

O homem foi localizado entrando em um bar no Bairro Alto das Flores. Ele confessou o crime e disse aos policiais que a vítima tinha relacionamento extraconjugal. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.