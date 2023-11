Uma mulher de 30 anos conseguiu escapar de uma execução do tráfico depois de se jogar sob tiros para dentro do portão de aço de uma drogaria no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (12/11). Um amigo que estava com ela morreu fuzilado.

De acordo com o depoimento da mulher, traficantes do Bairro Nossa Senhora de Fátima, no Aglomerado da Serra, a maior favela de Belo Horizonte, estão em guerra e uma das disputas seria para ficar com ela.

Na noite deste sábado (11/11), ainda segundo a mulher, ela teria ido com um amigo a um baile funk no Aglomerado da Serra e ao voltar foi perseguida por um dois traficantes que estava na garupa de uma moto.

No boletim de ocorrência, ela disse que a motocicleta fechou a ela e ao amigo. O garupa desceu e teria dito que "a sua vida acabou aqui agora" e começou a disparar com uma pistola calibre 9 milímetros contra ela.

A mulher conseguiu escapar pulando para dentro de um pequeno vão da porta de aço de uma drogaria do bairro Santa Efigênia, se abrigando dentro do estabelecimento fechado.

O amigo dela, de identidade ainda não informada, não teve a mesma sorte e foi fuzilado pelos dois ocupantes da motocicleta, que fugiram depois do crime.