O exame da arcada dentária feito pelo Instituto Médico Legal (IML), em Belo Horizonte, confirmou as suspeitas da Polícia Civil de Araguari, no Triângulo Mineiro, de que a vítima era o empresário Luiz Carlos Soares Azeredo Filho, que estava desaparecido desde o último dia 3 de outubro.

Segundo os delegados Rodrigo Luís Fiorindo Faria e Luiz Felipe de Oliveira Monteiro, amigos do empresário procuraram a polícia para registrar o desaparecimento. Luiz Carlos foi visto, pela última vez, no prédio onde morava, e no local de trabalho, um estacionamento no centro de Araguari, no dia 3.

“No dia 13, foi encontrado um corpo, em adiantado estado de decomposição, junto a uma plantação de café, na zona rural de Indianápolis, distrito de Araguari. Suspeitamos que poderia ser ele, pela descrição da roupa que ele saiu de casa, o que é mostrado por imagens de vídeo, tanto do prédio onde morava, como da empresa”, diz o delegado Rodrigo Faria.

Havia sinais de violência no corpo encontrado, segundo o delegado Rodrigo, uma vez que este tinha as mãos e os pés amarrados.

Foi quando se decidiu para que o corpo fosse encaminhado para o Departamento de Antropologia do IML, segundo o delegado Luiz Felipe Monteiro. Os policiais estiveram, no dia 16, na residência do desaparecido, quando verificaram que este não tinha sido mexido. “Não estava revirado”, afirma o policial.

Os policiais conseguiram localizar o dentista de Luiz Carlos, em Araguari, e este lhes passou radiografias da arcada dentária do desaparecido, o que possibilitou a identificação.

O carro de Luiz Carlos foi encontrado, alguns dias depois, em Santo André, São Paulo. O celular, documentos e cartões de crédito e bancários de Luiz Carlos, no entanto, continuam desaparecidos.

“Já temos suspeitos. Estamos no encalço destes e esperamos, o mais rápido possível, prendê-los”, diz o delegado Rodrigo Faria.