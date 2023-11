O brasileiro Márcio Rodrigues da Silva, 44 anos, desapareceu após viajar pra Suíça, em 7 de novembro. O empresário, morador de Itupeva (SP), embarcou ao país europeu para uma viagem de negócios. O desaparecimento de Márcio é investigado pela Polícia Federal, com apoio da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

Ao "G1", a esposa do empresário, Ana Lúcia da Silva, informou que Márcio viajou para assinar os documentos de um investimento que ele havia feito pela internet. Márcio atua no ramo de produtos terapêuticos.

Brasileiro desaparece em Paris e família mobiliza internet para encontrá-lo

A última notícia que a família tem do brasileiro é do momento em que ele aterrissou no aeroporto suíço e enviou um vídeo e áudio para a esposa. "Seja o que Deus quiser, tá bom? Eu acho que nós caímos em uma cilada, tá bom? Muito grande. Eu vou torcer para que Deus me mantenha vivo. Eu vou falar uma coisa, amor, de coração: se acontecer alguma coisa comigo, saiba que te amo muito", disse Márcio.

Márcio também relatou que teve as digitais e passaporte recolhidos. Duas malas de trabalho do empresário também teriam sido extraviadas. Depois, ele parou de responder as mensagens da família.

Ao Correio Braziliense, a Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil de São Paulo ouviu a esposa do empresário e encaminhou o caso para a Polícia Federal.

"O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) esclarece que a esposa da vítima foi ouvida na unidade. Após realização das diligências cabíveis, a autoridade policial encaminhou o caso à Polícia Federal, que investiga o desaparecimento com apoio da Interpol", disse a pasta, em nota.