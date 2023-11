O Exército de Israel informou nesta sexta-feira (17) que encontrou em Gaza o corpo de Noa Marciano, uma militar de 19 anos que havia sido sequestrada pelo Hamas e que teve a morte anunciada no início da semana.

"O corpo de Noa Marciano (...) foi retirado pelas tropas do Exército israelense de uma estrutura anexa ao hospital Al Shifa, na Faixa de Gaza, e foi levado para o território israelense", afirma um comunicado militar.

O movimento islamista palestino divulgou na segunda-feira uma imagem de Noa Marciano morta e afirmou que ela faleceu em um bombardeio israelense. Na terça-feira, Israel confirmou o óbito.

Este é o segundo corpo de refém encontrado em menos de 24 horas pelo Exército israelense no território palestino.

O Exército anunciou na quinta-feira que encontrou, também nas imediações do hospital Al Shifa, o cadáver de Yehudit Weiss, 65 anos, uma refém "assassinada pelos terroristas da Faixa de Gaza" depois de ter sido sequestrada pelo Hamas em 7 de outubro no kibutz de Beeri, sul de Israel.

Noa Marciano foi sequestrada no mesmo dia na base de Nahal Oz, perto da Faixa de Gaza, durante o ataque sem precedentes executado pelo Hamas no sul de Israel, que resultou nas mortes de 1.200 pessoas, a maioria civis, segundo as autoridades israelenses.

Quase 240 reféns, entre civis e militares, foram levados pelo Hamas para Gaza no mesmo dia, segundo o Exército.

Em represália, Israel bombardeia de modo incessante o território palestino, onde morreram mais de 11.500 pessoas, a maioria civis, segundo o Hamas.