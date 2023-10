Pescador é encontrado após 2 semanas desaparecido em jangada

436

Pescador foi encontrado por canandenses quando guarda costeira americana já havia desistido (foto: Guarda Costeira dos EUA)

Um pescador desaparecido há quase duas semanas foi encontrado vivo flutuando em um bote salva-vidas a cerca de 110 quilômetros da costa oeste dos EUA. Ele foi encontrado por um barco canadense na quinta-feira (26/10), segundo a Guarda Costeira dos EUA. No dia anterior, a Guarda Costeira havia desistido das buscas.

O homem, que não foi identificado, havia deixado Grays Harbor, no Estado de Washington, em 12 de outubro, no barco Evening. As autoridades não revelaram os nomes dos socorristas, mas um canal de televisão de Seattle, nos EUA, identificou Ryan Planes e seu tio John como as pessoas que resgataram o pescador. Ambos são de Sooke, uma cidade no Canadá.

"Eu vi o que parecia ser um bote salva-vidas à distância, corri para dentro e peguei um binóculo. Então ele disparou um sinalizador", disse Ryan à rede.

"Nós o puxamos para bordo. Ele me deu um grande abraço e foi emocionante", contou John. John disse ainda que o pescador contou que estava sozinho na jangada há 13 dias e que havia pescado um salmão depois de ficar sem comida.

"Preparamos um café da manhã para ele. Ele bebeu três garrafas de água", contou John. "Ele estava com muita fome, coitado."

O barco de pesca Evening (foto) ainda não foi encontrado (foto: Guarda Costeira dos EUA)

Incidente sob investigação

O pescador está em condições estáveis, dizem as autoridades, e foi transportado de volta ao continente pela Guarda Costeira canadense e outra agência de resgate. Ele foi levado a um hospital no Canadá para receber tratamento adicional antes de voltar aos EUA.

O homem e outro marinheiro a bordo do Evening deveriam ter retornado para casa no dia 15 de outubro, dizem as autoridades. Mas dias passaram e o barco não deu notícias. A Guarda Costeira americana os procurou por duas semanas, mas suspendeu as buscas um dia antes do pescador ser encontrado pelos canadenses.

O outro marinheiro que estava no Evening não foi encontrado e a Guarda Costeira afirma que o incidente "continua sob investigação". Não está claro se eles planejam retomar a busca.