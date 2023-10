Cinco palestinos morrem em incursão do Exército israelense na Cisjordânia

436

Cinco palestinos morreram nesta segunda-feira (30) em uma incursão do Exército israelense na Cisjordânia ocupada, informou o Ministério da Saúde palestino, em plena guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas na Faixa de Gaza.



Quatro palestinos, com idades entre 23 e 28 anos, foram mortos a tiros por soldados israelenses durante uma operação em Jenin, no norte da Cisjordânia, informou o Ministério da Saúde. Outros nove palestinos ficaram feridos.



Segundo a agência de notícias oficial palestina Wafa, "mais de 100 veículos militares e dois buldôzeres" do Exército israelense participaram desta operação em Jenin e no acampamento de refugiados anexo, reduto de grupos islamistas palestinos e alvo frequentes de incursões militares.



Drones do Exército sobrevoaram Jenin durante a incursão, e atiradores foram mobilizados ao redor do principal hospital da cidade. Parte do muro do estabelecimento médico foi demolido pelos buldôzeres, segundo a Wafa.



O Exército israelense afirmou em comunicado que, durante a operação, descobriu "artefatos explosivos prontos para uso", assim como um veículo carregado com equipamentos militares e munições.



O texto acrescenta que um alto funcionário da Jihad Islâmica, outro grupo islamista palestino, estava entre os "terroristas mortos".



Um quinto palestino, de 23 anos, faleceu ao ser atingido por tiros na entrada de Yatta (sul da Cisjordânia), segundo o Ministério da Saúde.



No domingo, outros cinco palestinos morreram em uma operação do Exército israelense na Cisjordânia, segundo as autoridades palestinas.



O Ministério da Saúde afirmou que quase 120 palestinos morreram na Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967, atingidos por tiros de soldados ou colonos israelenses desde o início da guerra entre Hamas e Israel, iniciada em 7 de outubro com o violento ataque do movimento islamista palestino em território israelense.