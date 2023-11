Diretor da OMS lembra sua infância durante a guerra para pedir paz

436

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lançou nesta segunda-feira (30) um apelo muito pessoal pelo cessar-fogo no conflito entre Israel e o Hamas, recordando a dor de sua própria infância na Etiópia durante a guerra.



Na rede social X (antigo Twitter), Tedros afirmou que faz "um humilde pedido de cessar-fogo e paz".



A OMS pediu um cessar-fogo humanitário imediato para a entrega segura de alimentos, suprimentos médicos e outro tipo de ajuda à Faixa de Gaza.



"Quando criança, apanhada nas sombras da guerra, conheci intimamente seu cheiro, seus sons e suas imagens. Tenho profunda empatia por aqueles que agora estão apanhados no meio de um conflito, sinto sua dor como se fosse a minha", disse o diretor.



Tedros, natural do Tigré, região da Etiópia que tem sido palco de conflitos sangrentos nas últimas décadas, inclusive nos últimos meses, perdeu um irmão que morreu por não ter acesso aos cuidados de saúde.



"A guerra só traz devastação, horror, destruição. Nada mais", alertou.



Em 7 de outubro, o movimento islamista Hamas lançou um ataque sangrento em Israel, deixando cerca de 1.400 mortos, a maioria civis, e sequestrou 230 pessoas em território israelense, segundo as autoridades.



Israel declarou guerra ao grupo palestino e desencadeou sua campanha de bombardeios e, mais recentemente, operações terrestres na Faixa de Gaza. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, mais de 8.300 pessoas morreram pela ofensiva israelense, quase metade delas menores de idade.