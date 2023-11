A família de Polliana Edwiges de Oliveira Freitas, de 29 anos, procurou a Polícia Civil, para denunciar o desaparecimento dela, ocorrido na última terça-feira (7/11), no Bairro Florença, em Ribeirão das Neves.

Segundo o marido, Guilherme, Polliana retornava do serviço, no Ceasa. “Ela saiu e lá, tomou um ônibus e chegou até a porta de casa, como mostra uma filmagem. Ela chegou a estar no portão da nossa casa, mas de repente saiu e não foi mais vista”.

As suspeitas são de que alguém a chamou e Polliana saiu para atender a esse chamado. No entanto, nenhum vizinho soube dar qualquer informação nesse sentido.

Informações podem ser repassadas pelos telefones 08002828197 (Polícia Civil), (31) 99507-0852 (Guilherme) ou (31) 99466-1341 (João Batista, pai da desaparecida).