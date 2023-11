A família de uma jovem de 22 anos, que mora em Betim, na Grande BH, pede ajuda para encontrá-la. Isabela Ferreira foi vista pela última vez na quinta-feira (2/11). Ela foi com os dois filhos, de 3 e 4 anos, no início da noite, para a casa de uma amiga, que mora no Bairro Jardim das Alterosas.



Ainda conforme familiares em entrevista à TV Alterosa, a amiga deu duas versões sobre o desaparecimento. A primeira é de que Isabela havia deixado os filhos na casa e foi à esquina da rua, quando, espontaneamente, entrou em um veículo. Em outro momento, porém, a mulher disse que Isabela, na verdade, saiu com as crianças do imóvel, sendo forçada a entrar no automóvel.



Por outro lado, outro amigo de Isabela contou após o desaparecimento, segundo a tia dela, que a jovem leva uma gravidez indesejada, o que, para a família, pode ter motivado ela não voltar para a casa. A Polícia Civil (PCMG) investiga o caso, e informações podem ser repassadas às autoridades, sob sigilo, por meio do número 0800-2828-197.

Desaparecidos em Minas



Em maio, a PCMG divulgou o resultado de um levantamento de pessoas desaparecidas e localizadas no estado. O relatório, que compreende o período de 2020 a 2022, apontou que, no ano passado, 6.758 pessoas desapareceram no estado, o que compreende uma média de 18 desaparecimentos por dia. Mesmo assim, o número caiu em relação a 2020 e 2021, que registraram, respectivamente, 6.857 e 6.846 ocorrências do tipo.



Ao todo, entre 2020 e 2022, 48 pessoas foram localizadas mortas em decorrência de assassinatos violentos. Desse total, 44 foram vítimas de homicídio e quatro de latrocínio (roubo seguido de morte).



Devo aguardar 24 horas para comunicar um desaparecimento?



O governo de Minas orienta que o registro do desaparecimento deve ser feito imediatamente após ser identificada a quebra da rotina da pessoa desaparecida, não havendo, portanto, tempo mínimo a ser considerado para recorrer à polícia.



Logo, o desaparecimento pode ser comunicado pela família de forma presencial nas unidades policiais ou na delegacia virtual. Veja mais orientações clicando aqui. Outra opção é o aplicativo Sinesp Cidadão disponibilizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.