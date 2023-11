Acidente com uma carreta carregada com postes de concreto na BR-356

Um acidente com uma carreta carregada com postes de concreto mobilizou a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na BR-356, na Grande BH, no final da madrugada desta segunda-feira (20/11).

Segundo a PMRv, o motorista seguia na rodovia sentido Itabirito quando perdeu o controle da direção na altura do km 32 e atravessou a pista sentido Belo Horizonte. Alguns postes de concreto caíram na via.

Um guincho foi acionado e removeu os postes para o acostamento. O veículo e a carga serão removidos da pista no decorrer do dia de hoje.

O local foi sinalizado com cones. Uma faixa da pista segue liberada para o trânsito.