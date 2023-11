Nos dias em que as temperaturas máximas batem recorde, não são apenas os humanos que sentem os efeitos do calor extremo e precisam de cuidados especiais, o mesmo acontece com os animais. Por isso, os animais que estão sob os cuidados do Zoológico de Belo Horizonte têm ganhado petiscos gelados, que proporcionam um refresco nos dias mais quentes.

Elefante, gorilas, micos, saguis, macaco-prego e bugio estão ganhando picolés feitos com suco, gelatina e pedaços de frutas, além de água de coco verde. O leão e a onça-parda recebem blocos de gelo com pedaços de carne e sangue; enquanto as araras da Praça das Aves têm aproveitado as frutas congeladas. A família de gorilas também recebe os picolés de frutas, além de alimentos refrescantes, como legumes, coco verde inteiro e sucos feitos a partir de hortifrutis.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, o cardápio é criteriosamente calculado pela equipe de nutrição de forma que todos os nutrientes necessários estejam contemplados na alimentação de cada animal, usando formas diferentes e mais atrativas de ofertá-la.

Os itens, como os picolés e os líquidos, além de ajudar a garantir conforto térmico e hidratação, ajudam a estimular os animais a desempenharem comportamentos naturais, uma vez que são ofertadas nos recintos de formas específicas para este fim. Essa estratégia faz parte da programação de rotina da Área de Bem-Estar da instituição e envolve profissionais da Nutrição e de Manejo das espécies.



A administração municipal explica que os recintos do Zoo de BH também são planejados e ambientados de forma que os animais tenham opções de sombra para se abrigarem, barreiras visuais que funcionem tanto para conforto térmico quanto para o acústico, além de terem áreas específicas para o fornecimento de água limpa durante todo o dia, o que auxilia na hidratação.

“Nesta época do ano, a atenção é redobrada nestes espaços para que estejam sempre em excelentes condições diante do aumento da frequência do uso pelos animais durante o calor. O foco é garantir que os animais tenham opção de escolha dentro dos recintos em que vivem, buscando garantir o conforto e o bem-estar”, afirma a PBH.