Uma das cachoeiras mais visitadas de Minas Gerais, bom destino para aqueles turistas que querem dar uma aliviada neste calor extremo que atinge o estado, segue interditada desde o feriado do Dia da Proclamação da República (15/11).

A parte baixa da Cachoeira do Tabuleiro, localizada em Conceição do Mato Dentro, município da região Central de Minas, está sem previsão de reabertura devido a possíveis deslizamentos de rochas.

Deste modo, a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro contratou uma empresa para vistoria e um laudo técnico e aguarda resposta. Porém, o 3° Batalhão do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais foi também até o local nessa quinta-feira (16/11), com a Defesa Civil municipal, agentes do parque estadual, representantes da secretaria de meio ambiente e turismo da cidade.

Juntos, avaliaram os danos da estrutura através de um drone, e constataram uma fissura transversal de aproximadamente dez metros de extensão, com abertura aproximada de 0,15 metro em área descontinuada do maciço em 2021.

Local da fissura que interditou a cachoeira CBMMG/Divulgação



“Observa-se que a descontinuidade identificada, não tem seu prolongamento do lado oposto do maciço rochoso, estando este ainda intacto visualmente”, afirma o laudo dos bombeiros, que lembram que a formação do local é composta por camadas de quartzito, que possui características de descontinuidade em toda extensão por diversos fatores como chuva, ventos e raízes de plantas, que resultam em imprevisibilidade quanto ao desprendimento de maciços.

Por este motivo, o Corpo de Bombeiros sugere que se faça o monitoramento da área afetada através de mecanismo físicos (marcações nas partes em movimento para acompanhamentos de possíveis alterações) ou sensoriamento remoto e assim, optaram por manter fechada a visitação na cachoeira, para garantir a segurança dos turistas. A Prefeitura da cidade aguarda o laudo técnico da empresa especializada que também deve sair nesta sexta-feira (17/11).

A visitação na parte alta da cachoeira segue mantida normalmente, respeitando as condições climáticas no local. Não há previsão de fechamento da área, a não ser que seja constatado risco ao visitante.

Histórico de fechamento

Fissura no Cachoeira do Tabuleiro Leandro Couri/EM/D.A.Press

A Prefeitura de Conceição do Mato Dentro esclarece que, após a primeira ocorrência de queda de um bloco do topo da cachoeira do Tabuleiro próximo a queda d´água, localizada na Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Tabuleiro, no ano de 2021, o município iniciou verificações e estudos técnicos para avaliação de risco geológico-geotécnico do atrativo natural.

A cachoeira manteve-se fechada por período de 4 meses, até que fosse realizada uma análise preliminar. O estudo prévio indicou que o ocorrido se tratava, possivelmente, de um fenômeno com causas naturais, sendo reaberta em 02 de outubro de 2021.

Em abril de 2022, foi apresentado um relatório elaborado pela empresa especializada, contratada pelo município, indicando que fossem realizados levantamentos (monitoramento) periódicos da parede, na tentativa de identificar a formação e evolução de zonas mais susceptíveis à rupturas de blocos, com destaque para áreas fragmentadas e blocos com fraturas abertas.

Posteriormente, em outubro de 2022, foi feita a contratação de uma outra empresa especializada em engenharia geotécnica para o mapeamento geológico/geotécnico e avaliação de riscos dos paredões na área da cachoeira do Tabuleiro.

E recentemente, há uma semana, constatou-se risco de deslocamento de rochas, após novas vistorias e levantamentos técnicos realizados nos paredões da área da cachoeira do Tabuleiro e por meio de análises geotécnicas e relatório emitido por empresa especializada.

História do lugar

Cachoeira do Tabuleiro recebeu mais de 16 mil pessoas neste ano Prefeitura de Conceição do Mato Dentro



A Cachoeira do Tabuleiro fica na Unidade de Conservação Parque Natural Municipal do Tabuleiro, localizada na serra do Espinhaço. Ela é a mais alta de Minas Gerais, com 273 metros de altura, e na parte de baixo, existe um grande poço ladeado por imensos blocos de pedra, com aproximadamente 20 metros de profundidade.

O destino é muito procurado por ecoturistas e aficionados por aventuras. Localizada a 175 km de distância de Belo Horizonte, destaca-se de longe na formação rochosa dominante que marca a paisagem da Serra do Espinhaço e recebeu este ano, até outubro, mais de 16 mil pessoas.

Além da exuberância da natureza, com orquídeas e bromélias gigantes, os visitantes podem praticar esportes de aventura como rapel, escalada, slackline e base jump, entre outros. Há eventos de referência em mountain bike que movimentam os setores de bens, serviços e turismo da cidade.

Conceição do Mato Dentro tem mais de 30 cachoeiras e uma delas e considerada a segunda maior de Minas, a Cachoeira da Bocaina, com 233 metros, dentro do Cânion do Peixe Tolo, que também está na cidade.

Antes da interrupção, o Parque era aberto ao público diariamente das 8h às 17h, sendo que a entrada somente é autorizada em condições climáticas favoráveis. Para o acesso à parte alta da cachoeira, a entrada é permitida de 8h às 9h e para o poço da cachoeira até às 14h, sem a permissão da entrada de animais domésticos.