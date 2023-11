Uma tempestade com chuva de granizo que aconteceu na tarde dessa quinta-feira (16/11), no distrito de Lavras Novas e no subdistrito de Chapada, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, assustou os moradores. Uma estrutura montada para a realização do show do cantor Zeca Pagodinho, marcado para acontecer neste sábado (18/11) foi destruída devido às rajadas de vento. Imagens compartilhadas por moradores nas redes sociais mostram que durante os 30 minutos de tempestade houve queda de árvores, inundações e casas ficaram destelhadas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), houve alerta para o risco de chuvas entre 20 e 50mm/dia, ventos intensos (40-60Km/h) e queda de granizo em mais de 400 cidades mineiras.

O Inmet também alertou o grau de perigo para esta sexta-feira (17/11), com temperatura mínima de 21° e máxima de 34° na cidade histórica. Há previsão de pancadas de chuvas entre 30 e 60 mm/h, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo e trovoadas em toda a região.

De acordo com a Defesa Civil de Ouro Preto, o fenômeno meteorológico ocorrido nessa quinta-feira não deixou pessoas desabrigadas e não houve feridos. Nas redes sociais da empresa organizadora do show do artista Zeca Pagodinho é informado que o show acontecerá normalmente.