O feriado de Proclamação da República nesta quarta-feira (15/11) em Tiradentes, na Região Campos das Vertentes, foi marcado por uma forte tempestade que atingiu a cidade durante a noite. Além da falta de luz que no centro do município, algumas árvores e postes de luz caíram atingindo casas e carros. Não há registro de mortes ou feridos.

Uma moradora que não quis se identificar conta que a chuva forte com vendaval ocorreu por volta das 20 horas da noite de ontem. A tempestade e a queda das árvores prejudicou a rede elétrica da cidade que ficou sem luz até a manhã de hoje. “O maior problema é que nem a prefeitura e nem a Cemig podam as árvores, que desta vez caíram em cima de casas, muros, carros, fachadas e inclusive no centro histórico”, afirma a moradora.

As informações são de que pelo menos dois postes caíram. Algumas áreas tombadas do município registraram ocorrência de quedas de árvores. Na Rua Santíssima Trindade, moradores trabalham nesta quinta-feira para a retirada dos galhos de uma Sibipiruna que caiu no telhado de uma moradia. “Há dezenas de casas destelhadas, em vários bairros, além do Centro.”, conta a mulher.

“O prejuízo fica para os moradores, sobretudo causado por queda de árvores. Sorte que não há feridos ou vítimas. Mas tudo está ocorrendo no meio de um feriado prolongado em uma cidade histórica e turística”, finaliza.

De acordo com a Defesa Civil da cidade, um trecho da Rua Frei Veloso foi interditado, via de acesso à MG 0430 e que é saída para a cidade de Santa Cruz de Minas e São João del-Rei. Uma árvore caiu em cima de uma fiação no local e a Cemig realiza manutenções na rede elétrica. O órgão afirma que as podas da rede elétrica são de responsabilidade da Cemig, e a Defesa Civil é responsável por podar outras árvores em via pública quando solicitado.

A Prefeitura de Tiradentes afirmou por meio de nota que “está empenhada em identificar e resolver as ocorrências causadas pelas chuvas intensas”. De acordo com o órgão, as quedas de árvores em residências e veículos foram um efeito das chuvas excepcionalmente fortes, que afetaram Tiradentes e outras cidades da região. A Prefeitura ainda ressaltou que realiza podas periódicas para a manutenção da segurança pública. “No entanto, a intensidade das chuvas recentes foi além do comum, o que contribui para tais incidentes”, completa.

A Defesa Civil está monitorando a situação e oferecendo instruções e assistência aos moradores e planos de ação aprovados pelo Estado foram implementados. “Estas medidas são projetadas para minimizar os riscos e garantir uma resposta rápida e eficaz em caso de futuras chuvas fortes.”.

Cidade vizinha também foi atingida

Além de Tiradentes, São João del=-Rei, no Campo das Vertentes, também sofreu as consequências de uma forte tempestade com vendaval na noite desta quarta-feira (15/11). A forte chuva ocasionou a queda de árvores, alagamento e queda de energia elétrica.

Alguns telhados de casas foram arrancados pelo forte vento. A Defesa Civil não contabilizou o número de famílias afetadas e afirma que está avaliando os principais estragos ocorridos e dando prioridade de atendimento às situações de maior urgência, como danos estruturais severos.

O balanço do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) contabilizou 7 cortes de árvores caídas em via pública, 4 salvamentos terrestres por destelhamento e 5 situações de perigos de eletrocussão. Além disso, foram registrados 2 cortes de árvores caídas sobre residência, 1 corte de árvore cálida sobre veículo, 1 desabamento e 1 salvamento de pessoa ilhada, totalizando 22 ocorrências.

O que diz a Cemig?

Através de nota, a Cemig afirmou que: "Devido à ocorrência de um temporal, acompanhado de ventos, descargas atmosféricas (raios) e granizo, na região de São João del-Rei no final da tarde de ontem, dia 15/11, foram registradas interrupções de energia, mas sem nenhuma cidade ou ponto específico mais atingido".

A companhia ainda afirma estar trabalhando para a recomposição das redes afetadas pelas quedas de árvore em Tiradentes. "Os trabalho se iniciaram logo após a ocorrência da tempestade e prosseguiram durante a madrugada. A previsão é de que todos os clientes afetados pelo temporal na região de São João del-Rei, incluindo Tiradentes, sejam restabelecidos até a noite desta quinta-feira, dia 16/11", finalizou em nota.