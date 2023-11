O Parque Municipal Américo Renné Giannetti, localizado no Centro de BH, neste sábado (18/11) vai ser palco da comemoração ao Dia Mundial da Filosofia. A iniciativa tem como objetivo celebrar a filosofia promovendo a reflexão e o diálogo em torno do tema “Filosofia em Ação”. O evento é uma parceria entre a Organização Internacional Nova Acrópole e a UNESCO.

O Dia Mundial da Filosofia foi estabelecido pela UNESCO em 2005, como uma forma de realçar o valor da filosofia no desenvolvimento do pensamento humano, enfatizando seu papel na diversidade cultural e na promoção do pensamento crítico.



Desde então, a Organização Internacional Nova Acrópole promove eventos nos 60 países em que atua com a promoção de palestras, exposições, painéis e outras comemorações. No Brasil, são 116 unidades da Nova Acrópole que celebram o dia.

Serviço

Neste ano, o tema é “Filosofia em Ação” e uma série de atividades, incluindo palestras de professores da Nova Acrópole, ocorrerão no Parque Municipal.

Data: 18 de novembro



Programação:

8h00 - Ação de Voluntariado - Plantio de Azaléias

10h00 - Palestras com professores da Nova Acrópole

• "A Filosofia das Artes Marciais, uma educação para a Vida"

• "Como Viver a Filosofia Através do Esporte"

11h00 - Visita à Exposição Fotográfica e outras atividades lúdicas

11h00 - Ação de Reparação - Entrega de Placas no Monumento aos Fundadores e Construtores de Belo Horizonte



Local:

Parque Municipal de Belo Horizonte Municipal Américo Renné Giannetti

Rua Afonso Pena, 1377, Centro, Belo Horizonte - Minas Gerais