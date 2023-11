Os termômetros em Belo Horizonte registraram, nesta quinta-feira (16/11), 37,6ºC, por volta das 14h15, na Estação da prefeitura na cidade administrativa. A onda de calor, ao menos por enquanto, não vai dar trégua, pois, após quatro dias com temperaturas acima dos 37ºC, a máxima deve atingir 38ºC nesta sexta-feira (17/11), com umidade relativa do ar em torno de 20% à tarde, segundo previsão da Defesa Civil.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), porém, prevê temperaturas na casa dos 37ºC novamente para a capital amanhã, mas estima 38ºC para o sábado (18/11).

Vale lembrar que na segunda, terça e quarta-feira, BH registrou máximas de 37°C, 37,9°C e 37,3ºC, respectivamente. Apesar da previsão de tempo quente e seco, áreas de instabilidade atmosféricas ganham força ao longo da tarde e há previsão de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento na capital nesta sexta.



São Romão registra terceira maior temperatura do país



No estado, a maior temperatura foi registrada em São Romão, no Norte de Minas, com 42,1ºC, o que coloca o município na terceira colocação das cidades mais quentes do país nesta quinta-feira. Em primeiro e segundo lugares ficaram Porto Murtinho, com 43,2°C, e Corumbá, marcando 42,3°C, ambas no Mato Grosso do Sul.

Leve trégua no calor em BH



No domingo (19/11), as máximas não devem passar de 32°C, conforme o Inmet. Já na segunda-feira (20/11), os termômetros devem registrar até 28°C, quando a umidade relativa do ar poderá oscilar entre 45% e 100%.

Segundo o Inmet, a partir desta sexta-feira, o calor forte – combinado com o aumento do teor de umidade ao longo da atmosfera e fortes ventos – vai potencializar a ocorrência de temporais localizados, com rajadas de vento e queda de granizo na região oeste e sul de Minas Gerais, além do Triângulo Mineiro.

No sábado, a aproximação de uma frente fria pelo litoral da Região Sudeste do país pode ocasionar temporais com rajadas de vento entre 80 km/h e 100 km/h e queda de granizo no sul de Minas. Entre domingo e a próxima segunda-feira, a previsão indica grandes volumes de chuva no sul do estado na Zona da Mata mineira.