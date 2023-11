Há sete anos sem registrar um crime violento, a cidade de Serranos, na região Sul de Minas Gerais, é considerada a mais segura do estado em um levantamento feito pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG). Outros 99 municípios não tiveram nenhuma ocorrência de criminalidade violenta em 2023.

Divulgado nesta quinta-feira (16/11), o levantamento do Observatório de Segurança Pública aponta as cidades que estão no topo do ranking quando o assunto é criminalidade zero. De janeiro a outubro deste ano, 99 municípios, espalhados por todo o estado, não registraram nenhum roubo, homicídio, estupro ou qualquer outra ocorrência violenta. Em 2022, foram 22 cidades incluídas na lista.

Com uma população de aproximadamente 2 mil pessoas, Serranos é o município mineiro que está há mais tempo sem registro de crimes com o emprego de violência, sendo o último caso uma tentativa de estupro em fevereiro de 2016. Desde então, já são 92 meses sem qualquer crime com uso de violência.

Quem saiu da cidade e voltou destaca a segurança do município. É o caso da veterinária Luana Tamara Oliveira, de 28 anos, que foi estudar no Rio de Janeiro. “Estou realizando meu sonho de trabalhar aqui como veterinária. Tenho muitos pacientes em Serranos e em outros municípios da região. Tinha a vontade de ajudar os animais e a população como um todo", conta. "São vários os motivos para estar aqui: a minha família, essa tranquilidade, as pessoas se conhecem, se cumprimentam e conversam. Os problemas são resolvidos com uma boa conversa e temos, também, o apoio dos militares do destacamento da Polícia Militar, sempre presentes na área", relata a jovem serranense de coração.

Levantamento da Sejusp

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública monitora e publica mensalmente, na página Dados Abertos de seu site, os índices de criminalidade de todo o estado.

O levantamento divulgado nesta quinta-feira mostra que, em todo o estado, a criminalidade violenta reduziu 14,6%, entre janeiro e outubro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Minas registrou 26.251 ocorrências em 2023, contra 30.737 em 2022 (janeiro a outubro).

A Sejusp considera criminalidade violenta os seguintes crimes: homicídio tentado e consumado; roubo tentado e consumado; estupro tentado e consumado; estupro de vulnerável tentado e consumado; extorsão tentada e consumada; extorsão mediante sequestro consumada; e sequestro e cárcere privado tentado e consumado.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, explica que, em breve, novos bancos de dados também estarão disponíveis para consulta da população. "A transparência é uma premissa importantíssima para nossa gestão e estamos trabalhando para ampliar cada vez mais o leque de dados divulgados todos os meses. As estatísticas permitem uma análise mais clara da criminalidade em todo o estado e com base nisso conseguimos traçar, de forma integrada com as demais forças de segurança, as melhores estratégias para aumentar a segurança de toda a nossa população", afirma. O secretário ressalta ainda que o índice zero de criminalidade nos 99 municípios é motivo de orgulho para a Sejusp. "Mas queremos, e vamos melhorar ainda mais esse ranking".



Veja a lista das 99 cidades que não registraram crimes violentos em 2023: