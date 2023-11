As estações do metrô de Belo Horizonte param de aceitar os bilhetes de papel na manhã desta quinta-feira (16/11).

Os usuários que ainda possuem os tíquetes impressos deverão trocá-los por créditos no aplicativo do Metrô, o Bipay.

A troca dos bilhetes impressos poderá ser realizada entre os dias 16 e 30 de dezembro. O pedido de troca deve ser feito presencialmente na Estação Central do metrô (Praça da Estação, Centro - BH), das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Veja como fazer:

Os usuários deverão:

1. Baixar o Aplicativo Bipay para Android ou para iOS.

2. Realizar o cadastro no aplicativo.

3. Comparecer ao posto de troca nos dias e horários supracitados, portando os bilhetes e um documento oficial de identificação.

4. Entregar os antigos bilhetes no posto de troca.

5. Os valores referentes aos bilhetes serão creditados no aplicativo do usuário, no ato da entrega e solicitação de troca.

6. A conferência dos bilhetes no posto de troca, se destacados, terão um tempo de verificação, a depender do número de bilhetes.

Segundo a MetrôBH, empresa responsável pelo transporte público na capital, essa ação faz parte da digitalização do Metrô BH, que confere ao usuário mais praticidade, rapidez e confiabilidade ao adquirir suas passagens, seja pelo aplicativo Bipay ou pela aproximação de cartões, diretamente nos bloqueios.