O valor da taifa básica em sete praças das rodovias BR-364 e BR-365 aumentou em 30 centavos nesta terça-feira (14/11). Esse reajuste, de 5,55%, foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e será aplicado nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e no Estado de Goiás.

Agora, o valor é de R$ 5,70 em locais onde a tarifa era de R$ 5,40 para a categoria 1 de veículos, que engloba automóveis de passeio. Demais categorias também tiveram valores reajustados com mesmo índice.





Os novos valores serão praticados nas praças de pedágio da BR-365 em Uberlândia (km 646), Monte Alegre de Minas (km 704), Ituiutaba (km 765) e Santa Vitória (km 834), e da BR-364, todos em Goiás, em Paranaiguara (km 32), Cachoeira Alta (km 92) e Jataí (km 156).

O reajuste da tarifa de pedágio do contrato de concessão de ambas as rodovias já era previsto. Os cálculos foram realizados pela ANTT e são aplicados pela concessionária Ecovias do Cerrado.

Foram levados em consideração fatores como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do período de um ano e investimentos realizados pela concessionária.