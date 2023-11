A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) publicou nesta sexta-feira (10/11) o edital de licitação que prevê a concessão de espaços para a instalação de 18 banheiros públicos no Centro da capital. Os espaços deverão contar com dois sanitários, cada, e estarão espalhados por 15 endereços da região.

Os banheiros deverão seguir uma tipologia padrão já desenvolvida pela Secretaria Municipal de Política Urbana. A empresa vencedora da licitação ficará responsável pela instalação, operação, gestão e manutenção dos sanitários, com a contrapartida de exploração de publicidade em 80 relógios com painel de led instalados em canteiros centrais de vias da capital.

De acordo com a administração municipal, os locais escolhidos levaram em conta critérios como a circulação de pessoas e a proximidade de equipamentos públicos. Os banheiros públicos estão previstos no Programa de Requalificação do Centro da capital, o “Centro de Todo Mundo”, lançado em março deste ano pelo prefeito Fuad Noman (PSD), que tem entre os objetivos, qualificar a Região Central da capital aumentando as oportunidades de moradia, trabalho e lazer.

Os interessados devem entregar os envelopes até as 10h do dia 14 de dezembro. A abertura dos envelopes de habilitação acontecerá na mesma data. O edital está disponível no portal da PBH. Mais informações poderão ser obtidas no e-mail gclic@pbh.gov.br ou na Gerência de Coordenação de Licitações, situada na Rua Espírito Santo, 605, 15º andar. Os telefones de contato são (31) 3277-1400 e (31) 3246-0151.

O edital prevê ainda a possibilidade de ampliação da quantidade de banheiros instalados, podendo chegar a 58. Nesse caso, as estruturas deverão ficar em outros bairros de Belo Horizonte, que ainda não foram definidos.

Confira os endereços dos banheiros públicos:

• Rua Araguari, 461

• Av. Afonso Pena, 450

• Parque Municipal (três unidades)

• Pça Afonso Arinos

• Pça Eng. José Nogueira de Sá

• Pça Primeiro de Maio

• Praça Cel. Guilherme Vaz de Mello, Lagoinha

• Av. Olegário Maciel, 915

• R. dos Carijós, 430

• R. dos Goitacazes, 1226

• R. Paulo de Frontin, 17

• R. Rio de Janeiro, 470 e 614

• R. Tabaiares, 96

• R. Aarão Reis, 234

• R. Tapuias, 78