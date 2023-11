O metrô de Belo Horizonte anunciou o aumento da oferta de trens para atender aos usuários que farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no domingo (12/11).

Entre 5h15 e 11h, as viagens aconteceram com o intervalo de 15 minutos. Entre 11h e 14h, os trens terão viagens com intervalo de 10 minutos. Após esse horário, a operação volta à normalidade, com previsão de trens a cada 15 minutos.

O valor da passagem é de R$ 5,30. As estações estarão abertas das 5h15 às 23h.

A medida foi anunciada na manhã desta sexta-feira (10/11) pela MetrôBH, concessionária que administra o sistema.