Céu claro com temperatura elevada e baixa umidade relativa do ar à tarde é a previsão meteorológica para esta sexta-feira (10/11), em Belo Horizonte.



Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima foi de 18°C e a máxima estimada é de 33°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 20% à tarde.





No sábado (11/11), o tempo é de céu claro e o calor continua, com máxima de 34°C, sem previsão de chuva. O mesmo no domingo (12/11), quando as temperaturas aumentam para 36°C, com céu nublado mas sem chance de chuva.



De acordo com o Instituo Nacional Meteorologia (Inmet), em Minas Gerais, a sexta-feira é céu claro a parcialmente nublado no Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata.



Possibilidade de chuva isolada na região serrana no Sul de Minas entre fim de tarde e noite. Demais regiões, céu claro com névoa seca.



As temperaturas devem variar entre a mínima de 14°C e a máxima de 38°C.