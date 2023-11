Completando 73 anos neste ano, a Feira dos Produtores, localizada na Avenida Cristiano Machado, na Região Nordeste, consagrou-se como uma das mais tradicionais da cidade. O mercado que começou com algumas dezenas de barracas em frente à Rodoviária, no Bairro Lagoinha, na Região Noroeste, hoje ocupa um espaço de 4.800 metros quadrados na Cidade Nova e conta com mais de 108 lojas que vendem os mais variados produtos. A história começa em meados de 1940, quando produtores de hortifrutigranjeiros aproveitavam o movimento de vaivém dos passageiros da rodoviária para a venda de mercadorias frescas em frente de onde hoje é a estação de metrô da Lagoinha. A infraestrutura precária, composta por barraquinhas que se acumulavam e disputavam espaço em uma área de mais de 5 mil metros quadrados, mudou em 1950, quando a prefeitura oficializou a feira. Na época, foi criada a Cooperativa de Administração e Construção Ltda dos Feirantes do Mercado de Emergência que, pouco tempo depois, foi renomeada para Feira dos Produtores.

O próximo passo para consolidação aconteceu uma década depois, em 1960, quando uma proposta do então prefeito Jorge Carone permitiu que os feirantes comprassem um pedaço do terreno. A mudança do local foi ocasionada pela chegada do metrô de Belo Horizonte. Com a passagem dos trilhos no espaço onde era a feira, a prefeitura desapropriou o terreno e cedeu o espaço na Avenida Cristiano Machado aos comerciantes. Com a utilização da indenização recebida pelo governo municipal, uma nova infraestrutura foi planejada em um edifício fechado, dividido em lojas organizadas. A nova casa agradou tanto os produtores quanto a população do bairro, que passou a frequentar amplamente o local, chegando até a fazer fila na porta.

Com a instalação definitiva, para competir com os novos empreendimentos que passaram a surgir no espaço, os serviços oferecidos foram ampliados. Atualmente, a Feira dos Produtores abriga uma diversidade de lojas, que vão desde alimentação até autoescola. Um levantamento feito pela administração do centro comercial aponta que cerca de 70.000 pessoas circulam mensalmente pelo espaço, conhecido por alguns como “o mercado mais charmoso de BH”.





