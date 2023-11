Investigação da Polícia Civil começou depois que casal recebeu telefonema de ex-namorada do suspeito, que avisou sobre o veneno de rato dentro do filtro de água

Um homem foi preso nessa terça-feira (7/11) suspeito de tentar matar envenenado o pai e a madrasta com veneno de rato em Santa Maria de Itabira, Região Central de Minas.

Segundo a Polícia Civil, o homem colocou o veneno dentro de um filtro de água da casa da família. A ex-companheira do suspeito fez contato com uma das vítimas e avisou sobre a intenção do homem.

Ao chegarem em casa, o pai e a madrasta do suspeito encontraram grande quantidade de granulados semelhantes ao veneno de rato conhecido no interior do filtro de barro.

No local dos fatos, a perícia oficial, com base nos vestígios materiais encontrados, atestou a impressão das vítimas e recolheu para análise material sólido azul, granular e pulverulento.

Em interrogatório, o suspeito confirmou que resolveu dar fim à própria vida e levaria os familiares com ele, confirmando ter aplicado o veneno.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, Renato Zanco de Oliveira, “com a apuração, a Polícia Civil imputou ao agente a prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de veneno na modalidade tentada, uma vez que de forma consciente e voluntária colocou substância venenosa no fundo de um filtro de água que se serviam diuturnamente o próprio pai e a madrasta, não alcançando êxito por circunstância alheia à sua vontade”.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.