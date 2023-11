Um homem de 23 anos de idade morreu e uma mulher, de 22, ficou ferida em um acidente entre uma moto, um carro e um caminhão na noite dessa terça-feira (7/11), no bairro Guarani, na Região Norte de Belo Horizonte.

O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Cristiano Machado com Waldomiro Lobo. Segundo o depoimento do caminhoneiro, ele transitava pela Cristiano Machado quando viu o motociclista trafegando no "corredor" fazendo “zigue-zague”.

Em determinado momento, o caminhoneiro escutou barulho de frenagem e viu a batida da moto no carro. Em seguida, a moto deslizou pelo chão e o motociclista foi arremessado para baixo da roda do caminhão.

Em depoimento, o caminhoneiro ainda afirmou que não conseguiu fazer nada e apenas para o veículo.

O motorista do carro contou que transitava pela terceira faixa, mas que precisou frear devido a um veículo quebrado na pista central, momento em que o piloto bateu em sua traseira e foi arremessado para baixo do caminhão.

A passageira da moto, grávida de 12 semanas, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com trauma cervical e escoriações pelo corpo. O motociclista teve a morte confirmada ainda no local do acidente.

O motorista do carro e o condutor do caminhão fizeram teste do bafômetro, que deu negativo para os dois.

A Polícia recolheu a carteira de habilitação, alguns cartões e o celular da vítima, que foram entregues à família do motociclista.

A perícia foi acionada e o rabecão recolheu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML).