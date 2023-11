Quatro homens foram presos na manhã desta terça-feira (7/11), em Pirapora, no Norte de Minas, quatro homens envolvidos num esquema de aliciar adolescentes para prostituição infantil. O esquema também envolve Warmillon Fonseca Braga (União Brasil), ex-prefeito de Pirapora e de Lagoa dos Patos. As prisões aconteceram dentro da Operação Egeia, que cumpriu também sete mandados de busca e apreensão.

As investigações aconteceram a partir de uma denúncia feita pelos pais de uma das vítimas, uma jovem de 13 anos. Segundo os pais, ela teria sido aliciada para realizar programas de prostituição em julho deste ano.

Três dos quatro homens presos seriam clientes do esquema. Também foi apreendido o celular de uma outra adolescente, que aliciava outras menores. Com isso, foi feita a identificação, por meio do aparelho, de outros clientes e dos responsáveis pelo esquema criminoso.

Os mandados de prisão foram emitidos pela Justiça, a partir do resultado das investigações e solicitações feitas pela Polícia Civil.

Segundo o delegado Roberto Bicalho Techio, foram apreendidos preservativos, drogas, celulares, computadores e cadernos de anotações na casa do ex-político e dos outros envolvidos. Participaram das investigações cerca de 30 policiais. Segundo eles, as investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no esquema.