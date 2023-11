O trânsito no entorno do estádio do Mineirão terá mudanças para o jogo entre Cruzeiro x Internacional, neste domingo (5/11), às 16h, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

São esperados mais de 35 mil cruzeirenses no gigante da Pampulha. Por isso, agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, GCM e BPTran) irão atuar na região com ações voltadas para melhorar as condições de segurança viária, além da monitoração e fiscalização das reservas de áreas antes e durante o evento.



Será implantada sinalização para proporcionar fluidez ao tráfego de veículos e segurança na travessia e circulação dos pedestres, além de garantir as vagas reservadas para táxi, viaturas, idosos, pessoas com deficiência, veículos de lanches rápidos, veículos fretados e nas esquinas para preservar raio de giro.



Veja abaixo intervenções para a operação Mineirão:



Intervenções

Inversão do sentido de circulação na Av. Abrahão Caram, entre as avenidas Cel. Oscar Paschoal e Rei Pelé. Nesse trecho, ambas as pistas irão operar no sentido Av. Antônio Carlos/Orla da Lagoa, facilitando o acesso ao estacionamento.



Durante a chegada dos torcedores poderá ser implantada a “faixa reversível operacional” no contra fluxo da Av. Abrahão Caram, entre a agulha do canteiro central próximo da Alameda das Acácias e Av. Rei Pelé, melhorando a fluidez na região.



Às 20h de sábado (4) serão implantadas reservas de área (proibição de estacionamento) no anel interno e externo do estádio para garantir a fluidez do trânsito.

Linhas do transporte coletivo que atendem a região do evento

64 – Estação Venda Nova / Assembleia via Carlos Luz - todos os dias;



67 - Estação Vilarinho / Santo Agostinho via Carlos Luz - dias úteis e sábados;



5106 – Bandeirantes / BH Shopping - todos os dias e horário noturno;



5401 - São Luís / Dom Cabral - todos os dias e horário noturno;



503 – Estação São Gabriel / Aparecida/Sta Rosa - todos os dias;



504 - Estação São Gabriel / Santa Rosa / Aparecida - todos os dias;



506 – Estação Ponto São José/ Av. Antônio Carlos



S-53 - Confisco / Ouro Minas - dias úteis e sábados;



S-54A - Dom Bosco/Shopping Del Rey - todos os dias;



S-54B - Dom Bosco/Shopping Del Rey - todos os dias;



S-56 - Vilarinho / São José - dias úteis e sábados.

Táxi

Para o deslocamento em direção ao estádio, os taxistas podem usar as pistas exclusivas do MOVE.

Confira os pontos de táxi implantados no entorno do Mineirão.