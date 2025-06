Atuações do Flamengo contra o Espérance: Boa vitória, mas sem encher os olhos

VARELA – Excelente jogo no primeiro tempo, sempre aparecendo como opção pela direita e com cruzamentos perigosos, como o que resultou no gol de Arrascaeta no primeiro tempo. Mas teve uma queda no segundo tempo. De ruim um passe errado no segundo tempo que gerou o primeiro ataque de real perigo do Espérance. NOTA 7,5 Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo