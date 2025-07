Atuações do Corinthians contra o Bragantino: Ataque não aproveita oportunidades e desatenção provoca a derrota

BRAGANTINO - O Massa Bruta voltou para o Brasileirão com o foco de se manter na briga pela pare de cima da tabela. Teve uma boa atuação no primeiro tempo, onde impediu as chegadas do Corinthians e criou suas oportunidades. Depois, contou com a estrela de Lucão, evitou uma virada do Timão e foi premiado com um gol nos acréscimos. Nota: 7 - Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino. Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino.